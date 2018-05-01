» «الصحة» للمواطنين: أكثروا من شرب المياه هذه الأيام

01 مايو 2018 - 04:22 م

نصحت وزارة الصحة، المواطنين بالإكثار من شرب المياه، خلال تلك الأجواء المتربة، مع ارتداء كمامات حال السير في الشارع، بالإضافة لتناول الأطعمة الغنية بـ"فيتامين C ".

وشدد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على أن مريض الحساسية عليه التوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بضيق شديد في التنفس، وعدم النزول للشوارع إلا في حالات الضرورة، وذلك خلال "العواصف الترابية".

وذكر مجاهد، في تصريحات صحفية، أنه على المرضى ضرورة الاستخدام الأمثل للبخاخات الموسعة للشعب الهوائية وأخذ العلاج الموصوف من جهة الطبيب والإسراع في الاستشارة الطبية عند الشعور بضيق في التنفس أو النهجان نتيجة الأتربة الموجودة بالجو.