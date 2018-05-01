بالصور.. «سما المصري» تقدم برنامجًا دينيًا في رمضان

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في العام الماضي، أثارت الراقصة سما المصري، عاصفة من الجدل، مع إعلانها اعتزامها تقديم برنامج "ديني" لأول مرة في شهر رمضان.

غير أنه سرعان ما هدأت حدة العاصفة، ولم تظهر كما وعدت في أية برامج، الأمر الذي وصف البعض آنذاك بـ "كذبة إبريل".

لكنها يبدو عازمة هذا العام على الظهور في برنامج يحمل اسم "أهل العلم"، بعدما نشرت عبر حسابها على موقع "انستجرام" مجموعة من الصور الخاصة بها، أثناء التجهيز للبرنامج.

ولم تكشف المصري عن أية تفاصيل حول طبيعة البرنامج، إلا أنها أشارت إلى أنها ستطرح "البرومو" الخاص به غدًا.

وعلقت قائلة: "انتظروا غدًا برومو البرنامج الرمضاني الذي طال انتظاره طويلا من رمضان الماضي برنامج "أهل العلم" وأرجو أن ينال إعجابكم... كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم".









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