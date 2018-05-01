» «ساويرس» يكشف.. لماذا جمد نصف ثروته في الذهب؟

01 مايو 2018 - 04:35 م

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه جمد نصف ثروته التي تقدر بـ5.7 مليار دولار، في الذهب، لافتًا إلى أنه يعتقد أن أسعاره سترتفع أكثر خلال الفترة المقبلة، إذ وصلت الآن إلى 1800 دولار للأونصة بعد أن كانت تقدر بـ1300 دولار في السابق.

وأضاف "ساويرس"، خلال حواره مع شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، إلى أن الناس يميلون إلى شراء الذهب أثناء الأزمات ونحن مليئون بالأزمات خلال الوقت الحالي، متابعًا: "أنظر إلى حال الشرق الأوسط وبقية العالم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يساعد أحدًا".

وأوضح ساويرس، أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام في كوريا الشمالية، فإن الاستثمارات المصرية هناك قد تؤتي ثمارها بعد 10 سنوات من الانتظار، مؤكدًا أن الاتفاق سيسمح له بجني بعض عائداته.

وذكر "ساويرس" مؤسس أول مشغل اتصالات في كوريا الشمالية، أنه يتلقى أرباحه بعملة لا يتم تبادلها بسهولة، قائلاً "لقد وضعت الكثير من المال، وأقمت فندقًا، وفعلت الكثير من الأشياء الجيدة هناك"، ورغم ذلك فإن تكاليف وإيرادات الوحدة الكورية الشمالية غير معترف بها حاليًا على البيانات المالية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، التابعة لشركات "ساويرس".