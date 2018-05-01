بالصور.. استقبال غير تقليدي لشيخ الأزهر في إندونيسيا

01 مايو 2018 - 04:38 م

حظي الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بحفاوة بالغة من جانب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، خلال مشاركته اللقاء التشاوري العالمي للعلماء والمثقفين حول وسطية الإسلام، الذي انطلقت جلساته اليوم بقصر الرئاسة في مدينة بوجور.

وأقام الرئيس الإندونيسي، مأدبة غداء لشيخ الأزهر، الذي ألقى الكلمة الرئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث يناقش اللقاء على مدار ثلاثة أيام مفهوم الوسطية في الإسلام وكيفية الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الشأن.

وحرص الرئيس الإندونيسي على إيفاد مبعوث الشخصي (الدكتور محمد دين شمس الدين) إلى القاهرة، في مارس الماضي، للقاء شيخ الأزهر.

وخلال اللقاء، سلمه دعوة شخصية من الرئيس ويدودو لحضور المؤتمر، وإلقاء الكلمة الرئيسية، باعتبار أن الأزهر هو منبر الوسطية، وأن الأمة تعول على فكره المعتدل في مواجهة التطرف، ونشر صحيح الدين وتوعية الناس بمخاطر الإرهاب.



