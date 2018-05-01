بالفيديوِ.. «الزراعة»: الصالح العام أهم من مصلحة الفلاحين

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الزراعة

الفلاحين

الأرز

أكد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الصالح العام مقدم علي صالح الفلاحين، فلا يجوز أن نبحث عن ربحية زراعاتهم ثم لانجد مياه لباقي الشعب.

وأكد "عبدالدايم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مستشارك القانوني"، المذاع على قناة "IMC "، أن تاريخ وزارة الزراعة لم يشهد يوما أن قبلت حبس أي فلاح، بل ساعدت جميع الفلاحين في تيسير سداد القروض التي حصلوا عليها بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، وبالتالي فلن تقبل بحبس أحدهم في حال مخالفة زراعة الارز في غير المساحات المخصصة.

وأوضح "عبدالدايم" أن التعديلات التي أجريت علي قانون الزراعة لاتعني الإصرار علي حبس المخالفين بل هناك عدة خيارات لتوقيع العقوبة منها الغرامات، ولا داعي لاستباق الأحداث, مناشدا الفلاحين عدم مخالفتهم القانون حتى لايوضعوا تحت طائلة العقوبات، مؤكدا أن التعديلات أخذت حقها في المناقشة قبل إقرارها من مجلس النواب.

وأوضح أن هناك عدة بدائل خلاف زراعة الأرز منها مثلا القطن, وأن وزارته مستعدة لتوفير التقاوي حال نقصها في أي محافظة , في نفس الوقت الذي أكد فيه أن وزارته ليست المسؤول الأول عن تلك التعديلات وأنها لاتعمل في جزر منعزلة عن باقي الوزارات التي تنفذ السياسة العامة للدولة.

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