افتتاح الجلسات العلمية للمؤتمر السنوي الـ18 بـ"طب طنطا"

افتتح اليوم الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، الجلسات العلمية للمؤتمر السنوي الـ18 لقسم النساء والتوليد تحت عنوان "الجديد في الصحة الإنجابية للنساء"، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بمشاركة الدكتور أمجد عبد الرؤوف، عميد كلية الطب، والدكتور شريف شحاته، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف المحمدي غريب رئيس قسم النساء والتوليد ورئيس المؤتمر، والدكتورة آمال محفوظ سكرتير المؤتمر، والدكتور ضياء عجلان منسق المؤتمر، ومن المقرر أن تختتم فعاليات المؤتمر يوم 3 مايو بفندق "راديسون بلو" بالإسكندرية.