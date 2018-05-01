  • الثلاثاء 01 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:27 م
بحث متقدم
كمال الهلباوي

«الهلباوي» مُهدد بالأشغال الشاقة المؤبدة

خيرى رمضان ورشا نبيل

هذا ما يتقاضاه خيري رمضان ورشا نبيل من «ماسبيرو»

المغرب وإيران

المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران ويطرد السفير

استقبال شيخ الأزهر في إندونيسيا

بالصور.. استقبال غير تقليدي لشيخ الأزهر في إندونيسيا

أحمد ماهر

نصف يومى أقضيه وراء الشمس!!

رؤساء الأحزاب الإسلامية (أرشيفية)

ورطة «الإسلاميين» بعد اندماج الأحزاب السياسية

الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة

بالفيديوِ.. «الزراعة»: الصالح العام أهم من مصلحة الفلاحين

الراقصة سما المصري

بالصور.. «سما المصري» تقدم برنامجًا دينيًا في رمضان

محافظ الشرقية السابق رضا عبدالسلام

محافظ الشرقية السابق يشيد بإسرائيل

آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

القاهرة تشهد سقوط أمطار مساء اليوم

«تاكيس جونيس» مديرًا فنيًا لوادي دجلة

الرياضة

تاكيس جونيس
تاكيس جونيس

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

علاء نبيل مديرًا فنيًا للمقاولون العرب

#

أول تعليق من "جلال" بعد توليه تدريب الزمالك

#

ميدو: "المشاركة فى الرئاسية ليس لها علاقة بـ"السيسى"

#

ربيع ياسين مديرًا فنيًا لمنتخب 2001

المصريون

وادى دجلة

طارق العشرى

تاكيس جونيس

وافق اليونانى تاكيس جونيس، على تدريب فريق وادى دجلة، خلال الموسم المقبل خلفا لطارق العشرى الذى أعلن رحيله عن تدريب الفريق عقب نهاية منافسات كأس مصر .

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من جانب المسئولين فى وادى دجلة مع المدرب اليونانى من أجل إقناعه بتدريب الفريق نتيجة القناعات الكاملة بالإمكانيات التى يمتلكها المدير الفنى كونه يتولى تدريب نادى إيركوليس اليونانى التاربع لماجد سامى مالك مجموعة أندية وادى دجلة .

ويتبقى أن يقوم جونيس بالتوقيع على عقود تدريبه لوادى دجلة خلال الساعات القليلة المقبلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

#إحنا_آسفين_يا_صلاح

حسام فتحي

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ريال مدريد يفاوض لاعب عربي بديلًا لـ«صلاح»
» مرتضى: أخشى من تلفيق تهمة تحرش بـ«صافيناز»
» «عاشور» حكمًا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي
» «روقة» يقرر الرحيل عن الزمالك
» «ساويرس» يكشف.. لماذا جمد نصف ثروته في الذهب؟
» «الصحة» للمواطنين: أكثروا من شرب المياه هذه الأيام
» «بن يحيى» يعلن قائمة الترجي لموقعة الأهلي
» نتنياهو يحسم الأمر حول محاربة إيران
» "بيل جيتس" يرفض منصبا مهما عرضه ترامب
» سيدة تناشد وزير الداخلية تنفيذ حكم قضائي ضد طليقها أمين الشرطة
» سجال بين هنيدي و"صلاح" حول أرض النفاق

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»