«فيصل القاسم» يضع إسرائيل في مأزق بسبب إيران

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إيران

فيصل القاسم

النووي

وجه الإعلامي السوري فيصل القاسم، سؤالًا إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول سبب تجاهلها للبرنامج النووي الإيراني حتى اكتماله، ومن ثم الاحتجاج عليه.

وكتب "القاسم" في تغريدة له على موقع التدوينات المصغر "تويتر": "سؤال لإسرائيل: لماذا انتظرتم عشرات السنين حتى اكتمل برنامج ايران النووي وبدأتم تحتجون عليه، بينما دمرتم المفاعل العراقي وهو قيد الإنشاء؟".

يأتي ذلك بعد أن كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالأمس علي ما وصفه بدليل على أنشطة نووية سرية في إيران.

وكان "نتنياهو" قد صعد الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، إذ ألقى كلمة في وقت الذروة على التلفزيون الإسرائيلي، أمس الاثنين، ليعرض ما وصفها بالأدلة على برنامج إيران السري للأسلحة النووية.



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