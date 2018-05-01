» ريال مدريد يفاوض لاعب عربي بديلًا لـ«صلاح»

01 مايو 2018 - 05:56 م

طلب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع الجزائري رياض محرز، صانع ألعاب فريق ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة «دون بالون» الإسبانية أن ريـال مدريد يجهز عرضًا قيمته 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع رياض محرز، ويدخل في منافسة قوية مع نادي مانشستر سيتي الذي يرغب في التعاقد مع محرز أيضًا.

وأضافت الصحيفة أن محرز قد يكون بديلًا للويلزي جاريث بيل في ريـال مدريد الموسم المقبل.

وفي حالة تعاقد ريـال مدريد مع محرز تكون قد تقلصت فرص انضمام محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي للريـال الموسم المقبل، خاصة في ظل تمسك إدارة ومدرب الريدز بصلاح للبقاء معهم في الموسم المقبل، ويطلبون أرقامًا خرافية للتخلي عن صلاح للريـال حتى تفشل الصفقة.



