مصر تستضيف كأس العالم للجمباز 2019

01 مايو 2018 - 06:03 م

حصلت مصر على تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز فى عام 2019 بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، وذلك بعد موافقة وافق الاتحاد الدولي.

ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز أن أتانابى رئيس الاتحاد الدولى للجمباز رحب بتنظيم مصر بتنظيم كاس العالم فى عام 2019 وبشكل دورى، مشيراً إلى أن مصر الدولة الأفريقية الوحيدة التى تحصل على شرف تنظيم كاس العالم للجمباز.

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للجمباز إلى أن رئيس الاتحاد الدولى أعرب عن إعجابه الشديد لتنظيم البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعى والترامبولين رقم 14، والمؤهلة لأولمبياد الشباب بالأرجنتين 2018، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة رقم 1، مؤكدا أن مصر قادرة على تنظيم البطولات العالمية الكبرى.