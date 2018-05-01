منع خطيب المسجد الأقصى من السفر

01 مايو 2018 - 06:04 م

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبرى، من منزله بحى الصوانة القريب من سور القدس التاريخي، وحولته للتحقيق لنحو ساعتين ثم أفرجت عنه، وسلمته أمر منع سفر لمدة شهر.

من ناحية أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى موقفا للشاحنات فى بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال وما تسمى "وحدة الرقابة على البناء" داهمت موقفا للشاحنات فى البلدة، تقدر مساحته بـ4 دونمات، يعود للمواطن أشرف إدريس، وهدمت سوره وجرفت أرضيته.

وكانت سلطات الاحتلال، وزعت الأسبوع الماضى 15 إخطارا بالهدم واستدعاء لمواطنين من البلدة بحجة البناء دون ترخيص، ولمراجعة مخابراتها، وذلك فى إطار الحملة المستمرة التى تستهدف البلدة، حيث هدمت سلطات الاحتلال العام الماضى 13 منزلا فى قلنديا.



