برلماني يطالب بإدراج العاملين المؤقتين في موازنة الدولة

01 مايو 2018 - 06:27 م

تقدم الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، بطلب إلى مجلس النواب لإدراج الحكومة العاملين على بند الصناديق الخاصة ضمن موازنة الدولة.

وقال "أبو طالب"، فى تصرح لـ"المصريون"، إن القانون يستوجب نقل العاملين علي الصناديق الخاصة الذين تم تثبيتهم علي درجات مؤقتة إلي درجات دائمة علي حساب الموازنة العامة للدولة بجميع الوحدات الإدارية بأجهزة الدولة".

كما طالب النائب بتشكيل لجنة تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة، والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم علي موازنة جهة عملهم المدرجة بالموازنة العامة للدولة.