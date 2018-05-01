مقتل 24 مصليًا في تفجير انتحاري استهدف مسجدًا بنيجيريا

01 مايو 2018 - 06:29 م

أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 24 شخصًا، اليوم الثلاثاء، فى هجوم مزدوج بمسجد شمالى البلاد.

وقال المتحدث باسم قوات الشرطة بولاية أداماوا النيجيرية عثمان أبو بكر - حسبما أفادت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية - إن الانفجار الأول وقع أثناء تأدية المصلين لصلاة العصر بأحد مساجد مدينة موبى الواقعة شمال نيجيريا، مشيرًا إلى أن العديد من الأشخاص لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الفرار من المسجد ليصيبهم تفجيرًا ثانيًا.

وأضاف المتحدث، أن قوات الأمن وفرق تفكيك القنابل قامت بتطويق مكان الحادث، فيما قال سكان محليون، إنهم رأوا شابًا يرتدى سترة انتحارية يدخل مع المصلين إلى المسجد، وأضاف أحدهم أنه رأى سقف المسجد ينفجر.