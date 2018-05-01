» نجم إنجليزي: «صلاح» ورفاقه حولوا روما إلى أشلاء

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روما

ليفربول

روى كين

أكد روى كين، أسطورة نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، ثقته في تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مستبعدًا نجاح الفريق الإيطالى فى تحقيق ريمونتادا جديدة مثلما فعل أمام برشلونة.

وقال روى كين فى تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية: «محمد صلاح ورفاقه نجحوا فى تمزيق روما إلى أشلاء فى مباراة الذهاب، ولذلك استبعد نجاح الفريق الإيطالى فى تحقيق ريمونتادا جديدة مثلما فعل أمام الفريق الكتالوني».

وأضاف نجم مانشستر يونايتد المعتزل: «روما سيظهر بشكل أفضل فى مباراة الغد، لكنى استبعد تحقيقه للفوز بثلاثية نظيفة والتأهل للمباراة النهائية، فى ظل المميزات التى يتحلى بها ليفربول وأبرزها سرعة بناء الهجمة».

وكان روما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نجح فى الإطاحة بنظيره برشلونة الإسبانى من الدور ربع النهائى، بعدما تغلب على الفريق الكتالونى بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب التى أقيمت على ملعب "الأولمبيكو"، بعد خسارته فى لقاء الذهاب بملعب "كامب نو" بنتيجة 1 – 4، وهى النتيجة التى يحتاجها فى مباراة الغد لعبور الدور نصف النهائى.



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