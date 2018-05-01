بالصور.. تشييع جثمان "خطاب الحسيني" شهيد القليوبية

شيع أهالي قرية البندرة، التابعة لمركز السنطة، بمحافظة الغربية عصر اليوم، الثلاثاء، جثمان أمين الشرطة الشهيد خطاب الحسيني، من قوة مباحث مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار بين قوة شرطية ومجموعة من المسجلين خطر أثناء القبض عليهم بمنطقة أبوالغيط التابعة لدائرة المركز.

وصل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه ملفوفا بعلم مصر، وتم أداء صلاة الجنازة عليه في المسجد الكبير بالقرية، قبل تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة.

حضر الجنازة اللواء زكريا عباس حكمدار مديرية أمن الغربية، واللواء طارق داود مساعد مدير الأمن.

يذكر أن الشهيد أكبر أشقائه ومتزوج ولديه 3 أبناء (بنت متزوجة وولد حاصل على دبلوم فني صناعي، وولد يدرس فى التعليم الفنى).

من جانبه، نعى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية شهيد الواجب، مؤكدين أن دماء الشهداء تروي تراب الوطن وتقدم المثل والنموذج في الانتماء والتضحية من أجل الوطن.