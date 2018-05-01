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إصابة 4 في مشاجرة على أولوية وضع "فرش الخضار" بالغربية

قبلي وبحري

أرشيفية
أرشيفية

محمد عبدالناصر

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مشاجرة

مستشفى المنشاوى

جروح متفرقة

فرش الخضار

أصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة في أنحاء الجسد، فى مشاجرة بمركز السنطة، لخلافات على أولوية وضع فرش الخضار بسوق المركز.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد مأمور مركز شرطة السنطة، بحدوث مشاجرة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين للرائد محمد الدهراوى رئيس المباحث، حدوث مشاجرة بين طرف أول "عصام م ع ق " 40 عامًا، صاحب فرش خضار بالسنطة بجرح نافذ بالجانب الأيسر وآخر بالرأس، وطرف ثانٍ "محمد ك م" 44 عامًا بائع خضار مصاب بكدمه بالرأس، "احمد م ك  "19 عامًا حاصل على دبلوم صنايع و"كمال م ك " 15 عامًا طالب نجل المشكو فى حقه وجميعهم مقيمين بالسنطة، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون بنفس الناحية، لخلافات بسبب أولوية وضع فرش الخضار بسوق المركز، قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المنوَّه عنها.

ونُقل المصابون لمستشفى المنشاوى العام، وبسؤال طرفي المشاجرة قررا مضمون ما تقدَّم، اتهم الطرف الأول، الأول من الطرف الثانى بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.


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