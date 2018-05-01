بالفيديو.. الكشف عن طائرة منتخب السعودية في كأس العالم

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كأس العالم

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء أمس، الاثنين، عن الطائرة الخاصة بالمنتخب السعودي الأول الذي سيشارك بعد نحو شهرين في بطولة كأس العالم في روسيا.

وتحت شعار "صقورنا قدها" دشنت الخطوط السعودية والاتحاد السعودي الطائرة الخاصة بالمنتخب السعودي إلى مونديال روسيا.

ووضع صورة الصقر، الذي يرمز إلى منتخب السعودية، وشعار التوحيد على الطائرة وكُتب: "صقورنا قدها".

وسيصبح المنتخب السعودي أول منتخب عربي يلعب مباراة افتتاحية في كأس العالم، عندما يلاقي منتخب روسيا المضيف يوم 14 يونيو، بموسكو.

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة بعد أن غاب عن نسختي 2010 و2014، وأوقعته القرعة مع منتخبات روسيا ومصر وأوروغواي ضمن المجموعة الأولى.


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