«التنمية المحلية»: تقارير دورية كل ساعتين عن أحوال الطقس

01 مايو 2018 - 07:20 م

أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تتلقى تقارير دورية في المحافظات كل ساعتين عن أحوال الطقس.

وأضاف اللواء أبوبكر الجندي فى تصريحات صحفية، أنه أصدر كتابا دوريا الأسبوع الجاري للمحافظات لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاث المقبلة، واحتمالات سقوط الأمطار والسيول.

أضاف الجندي، أنه وجه المحافظات برفع درجة الاستعداد اللازمة وفتح غرف العمليات والطوارئ اعتبارًا من الأحد الماضي والإبلاغ عن الأحداث المهمة.