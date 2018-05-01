» رئيس وادي دجلة يسخر من جماهير الزمالك

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المصريون

الزمالك

مرتضى

وادى دجلة

ماجد سامى

سخر ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، من جماهير نادي الزمالك، ردًا على الانتقادات التي تعرض لها فريقه بعد اهتزاز نتائج فريق الكرة هذا الموسم بداعي التفريط في لاعبيه.

وكتب «سامي» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «السادة الفتايون الذين يدعوا أن سبب اهتزاز أداء وادي دجلة هذا الموسم هو أن وادي دجلة باع لاعبيه لمواجهة أزمات مالية يفتي فيما لا يفهم».

وتابع: «أن تسدد التزاماتك من ضرائب و تأمينات و مرتبات لاعبين و حقوق أندية واجب أهم من المنافسة على المربع الذهبي».

وكشف: «الغريب هو أن النادي الذي ينتمي له الفتايون يمر بأزمة مالية لأنه دعم فريقه بـ80 لاعب في 4 سنوات ولم يسدد مستحقات لاعبيه و الضرائب و التأمينات حتى صار ناديه مديونًا بما لا يقل عن 300 مليون جنيه و تدار أمواله عن طريق الجهة الإدارية فمن يا ترى الذي يمر بأزمة مالية، حاجة تكسف»، في إشارة لجماهير الزمالك.


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