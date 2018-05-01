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عاصفة ترابية

أحمد عبدالعال

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء العاصفة الترابية، مؤكدًا أنها نشطة ومستمرة بمحافظة أسوان فقط حتى يوم الغد.

وقال "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن موعد انتهاء العاصفة بشكل كامل في جميع الأنحاء الخميس المقبل.

وأضاف "عبدالعال"، أن العاصفة الترابية نشطت بجنوب البلاد والبحر الأحمر، مشيرا إلى أنه تم إغلاق مطار الأقصر وأسوان بسببها، وتابع أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة مساء اليوم، مستبعدا حدوث سيول هذا الأسبوع.


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