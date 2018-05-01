» «زيدان» يعلن تشكيل الريال لمواجهة بايرن ميونخ

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المصريون

بايرن ميونخ

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، بعد قليل، على ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وضم تشكيل ريال مدريد كلاً من:

"نافاس، لوكاس فاسكيز، فاران، راموس، مارسيلو، كوفاسيتش، كروس، مودريتش، اسنسيو، رونالدو ، بنزيما".

وشهد التشكيل مفاجأة بتواجد كاسيميرو على مقاعد البدلاء والتي ضمت:

" كيكو كاسيا ، ثيو هيرنانديز ، ناتشو ، كاسيميرو ، سيبايوس ، بيل ، مايورال".


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