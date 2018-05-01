إنهاء التعاقد بين قنوات «ON» وإبراهيم عيسى

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عمرو أديب

ابراهيم عيسى

قنوات ON

أنهى الإعلامى إبراهيم عيسى، تعاقده مع قنوات "ON "، بعد 4 أشهر فقط من بداية عرض برنامجه "حوش عيسى"، والذي كان من المقرر أن يستمر لمدة عام.

ونقلت صحف محلية عن "عيسى"، قوله: "إن التفاوض على إنهاء التعاقد مع شركة إعلام المصريين بدأ قبل أيام، وتم التوقيع أمس، وأن هناك حلقتين أخريين تم تسجيلهما قبل الرحيل عن القناة، ومن المتوقع أن يتم عرضهما يومى الخميس والجمعة"، دون الإفصاح عن سبب تركه للقناة.

وكان الإعلامي عمرو أديب أعلن أيضًا رحيله عن شبكة قنوات "ON " أمس الإثنين، على الهواء مباشرة خلال تقديم برنامجه "كل يوم"، حيث تنتهي علاقته بالمحطة في الخامس عشر من مايو الجاري.



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