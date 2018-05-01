» أب يغسل عاره ويقتل ابنته ويسلم نفسه للشرطة

01 مايو 2018 - 08:05 م

شهدت مدينة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية واقعة قتل مؤسفة حيث أقدم أب علي خنق ابنته حتى فارقت الحياة، بعد علمه بفقدانها عذريتها، ثم توجه إلى قسم شرطة قنطرة غرب، واعتراف على نفسه، «قتلتها عشان فقدت عذريتها».

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد محمد سكر، رئيس مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بحضور «سليم. ع. س» 58 عامًا، مزارع مقيم أبو خليفة دائرة المركز، وقرر قيامه بقتل نجلته «ياسمين» 17 عامًا، مقيمة ذات العنوان، بخنقها بواسطة «طرحه» عقب علمه بفقد عذريتها، وتم التحفظ عليه.

على الفور، انتقل مأمور مركز القنطرة غرب، وتبين أن الجثة مسجاة بأرضية غرفة نومها وترتدى كامل ملابسها، لا توجد ثمة إصابات ظاهرية بها.

وانتقلت النيابة العامة وقررت إيداع الجثمان مشرحة المستشفى الإسماعيلية العام، انتداب أحد الأطباء الشرعيين، لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.



