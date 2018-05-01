إسرائيل تستعد لعمل عسكري ضد إيران

01 مايو 2018 - 08:09 م

أفاد مسئولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تستعد لتنفيذ عمل عسكري محتمل ضد إيران، وأنها تطلب دعم ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا العمل المحتمل.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية الأمريكية، عن المسئولين (لم تكشف الشبكة عن هوياتهم) قولهم: إن "قصف إسرائيل على مدينة حماة غرب سوريا، أول أمس الأحد، الذي أسفر عن مقتل نحو 24 عسكريًا إيرانيًا، يعد أحد المؤشرات على تحركها نحو القيام بعمل عسكري محتمل".

واعتبر المسئولون أن ذلك ربما يؤشر إلى "إمكانية اندلاع حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران".

وقال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أمس، إن نظيره الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، نقل له قلق إسرائيل من "وجود وتصرفات إيران في سوريا"، خلال اجتماع بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، الأسبوع الماضي، بحسب الشبكة الأمريكية، وفقًا لوكالة "الأناضول".

وأضاف "ماتيس" أن "القوات الإيرانية، -أو القوات التي تعمل بالوكالة لصالحهاـ، حاولت الاقتراب من الحدود الإسرائيلية كثيرا، وقد لاحظتم أن إسرائيل اتخذت إجراء حيال ذلك".

وتتواتر أنباء عن تحرك إسرائيلي محتمل ضد إيران منذ أن أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أمس، قانوناً يمنح نتنياهو سلطة إعلان حرب، بعد الحصول على موافقة وزير الدفاع، في خطوة سبقها في اليوم نفسه مؤتمر صحفي وجه فيه نتنياهو اتهامات لطهران بشأن برنامجها النووي.

ولم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما نقلته الشبكة الأمريكية، حتى كتابة تلك السطور.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، إن إسرائيل لا تسعى إلى خوض حرب ضد إيران.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.



