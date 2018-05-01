» دراسة: هذه فرص مصر في الفوز بكأس العالم

01 مايو 2018 - 08:09 م

كشف المرصد العالمي التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، في دراسة له عن فرصة كل منتخب في التتويج ببطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في روسيا هذا الصيف.

واحتل المنتخب الإسباني المركز الأول في قائمة المرشحين للظفر بلقب مونديال روسيا، متبوعا بالمنتخب البرازيلي الفائز بخمس بطولات كأس عالم، وحلت فرنسا في المركز الثالث، بينما جاءت ألمانيا حاملة اللقب، في المركز الرابع، أمام إنجلترا، وبلجيكا، والأرجنتين، وكرواتيا.

وحل منتخب البرتغال بطل النسخة الأخيرة لبطولة كأس أمم أوروبا في المركز التاسع أمام سويسرا.

أما منتخب روسيا مستضيف بطولة كأس العالم المقبلة، فقد جاء في المركز الـ14.

واحتل المنتخب المغربي المركز الـ19، كأول العرب في القائمة، متقدما على تونس (المركز 24)، ومصر (المركز 26)، والسعودية (المركز 31).

وتذيل منتخب بنما الترتيب، إذ حل في المرتبة الـ32

واعتمد المركز الدولي للدراسات الرياضية، مؤشر "القوة"، لتحديد ترتيب المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2018.



