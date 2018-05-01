«صلاح»: هذا اللاعب مثلي الأعلى

01 مايو 2018 - 08:12 م

كشف النجم محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، عن اللاعب الذي يعتبره مثله الأعلى في عالم كرة القدم.

وأكد محمد صلاح، أن البرازيلي رونالدو والملقب بـ«الظاهرة» هو مثله الأعلى في عالم كرة القدم، والذي كان يتمنى اللعب بجواره.

ونقلت صحيفة «دياز» الإسبانية عن الفرعون المصري: «دائما ما أقول إن رونالدو يمتلك كل شيء، المهارة والمراوغة والتسجيل، وكنت أتمنى اللعب بجواره، ولكنه اعتزل قبل ذلك».

وأشار «صلاح»، إلى أنه يمتلك ذكريات رائعة عن النجم البرازيلي عندما كان صغيرًا، مضيفا أنه يتمنى أن يقابله شخصيًا في الفترة القادمة.

ويحتل مهاجم ليفربول، صدارة جدول ترتيب هدافي «البريميرليج» برصيد 31 هدفًا بفارق 4 أهداف عن هاري كين، مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي.

يذكر أن رونالدو هو واحد من أفضل المهاجمين على مر التاريخ، ودافع عن ألوان مجموعة من الأندية أبرزها، الغريمان برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى إنتر ميلان، وقاد منتخب بلاده البرازيل لبلوغ نهائي مونديال 1998، والتتويج بلقب كأس العالم 2002.