جامعة بني سويف تكشف حقيقة تغيير لائحة كلية العلوم التطبيقية

01 مايو 2018 - 08:23 م

أوضحت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، حقيقة تغيير لائحة كلية العلوم التطبيقية وذلك ردا على احتجاج وتظاهر عدد من طلاب الكلية بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن اللائحة الأساسية للكلية هي الموجودة فعليا الآن والمعني بها جميع الطلاب من الفرقة الأولى إلى الرابعة بنظامي "الانتظام، والبرنامج الخاص"، ولم يحدث عليها أي تغيير، ما عدا مسمى الكلية من "كلية العلوم الصحية" إلى "كلية العلوم الطبية التطبيقية" وما لزم من تبعات تغيير هذا المسمى من كلمة "الصحية" إلى "علوم تطبيقية".

وقالت إن مسمى "أخصائي" كلية العلوم الطبية التطبيقية ونظام الكلية 5 سنوات 4 دراسية وواحدة تدريب إجباري أو إلزامي (الامتياز) لا يتخرج الطالب إلا بعد الانتهاء منها وتُذكر في شهادة تخرجه الرسمية، وتتم بناء على خطة تدريب القسم العلمي في مستشفيات جامعة بني سويف ومراكزها العلمية والبحثية.

وأكدت أن مشروع تعديل اللائحة يسعى لتعديلات في المواد العلمية والساعات التدريسية والمواد المؤهلة لضمان تخريج شخص على مستوى عال وراق للانضمام للمنظومة الصحية والطبية المصرية وبمعايير عالية وتحت إشراف الطبيب لافتة إلى أنها في سبيل ذلك قدمت مقترحا بشأن "تعديل اللوائح الدراسية من الطلاب"، وعُرِض على مجلس الكلية والذي وافق بدوره من أجل حسن سير العملية التعليمية وتطوير الخريجين (مجلس شهر 11 2017م)، ودعمت الكلية بإداراتها الكاملة هذا المقترح تحت إشراف كامل للقسم العلمي المختص وأساتذته.

وأضافت أن الطلاب قدموا نموذجا من الوعي والكفاءة في تقديم مقترحات تم تنقيحها لتتلائم والمعايير العلمية والأكاديمية بالأقسام العلمية المختلفة، مع تقديم دراسات مقارنة للمواد الدراسية للكليات المناظرة إقليميا وعالميا، ومن أهم ما تم في هذا الشأن، مايلي: أولا: تقديم مقترحات بتغيير مسميات بعض الأقسام، كي تلائم مثيلاتها داخليا وإقليميا ودوليا.

ثانيا: إلغاء مادة التدريب الميداني لعدم جداوها، وتوزيع درجاتها على أنشطة أكاديمية وعلمية ومواد مؤهلة كـ"اللغة والحاسب الآلي وعلم الإحصاء".

ثالثا: إدراج مواد علمية ودراسية ترتقي بمستوى الخريج. رابعا: إداخل عدد من التغييرات الأكاديمية التي لا تمس طبيعة تخصص الخريج ولا نظام الدراسة.

خامسا: العمل على تحويل نظام الدراسة إلى الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى ما هو لصالح الطلاب من "اختيار لبعض المواد الدراسية و فرص لدخول الامتحان الصيفي" وغيرها. منظمة، لا تطبق أي لوائح أو تعديلاتها إلا على الفرقة الأولى (الحديثة) والتي تلتحق بالكلية بعد إقرار اللائحة رسميا.