إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

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غزة

الحصار

مسيرات العودة

أصيب، اليوم الثلاثاء، فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الشرقية بين غزة وإسرائيل، خلال مشاركتهما في مسيرات "العودة وكسر الحصار".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسعفون ميدانيون، قولهم: إنّ "فلسطينيين اثنين أصيبا بقدميهما؛ نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليهما، أثناء تواجدهما قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة".

وأضاف المسعفون أنه جرى نقل المصابيْن من الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع، إلى مستشفى "الإندونيسي".

ويتجمهر فلسطينيون، بشكل يومي، عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، في إطار مسيرات "العودة" التي بدأت منذ 30 مارس الماضي، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في ذكرى "النكبة" (15 مايو الجاري).

ويطالب المتظاهرون بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ويعتدي الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين قرب حدود غزة، ما أدى إلى استشهاد 46 فلسطينيا، فيما أصيب الآلاف بجراح مختلفة.


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