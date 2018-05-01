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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الريال وبايرن ميونخ

الرياضة

ريال مدريد وبايرن ميونخ
ريال مدريد وبايرن ميونخ

أمير سعد

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ريال مدريد

المصريون

بايرن ميونخ

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد، بعد قليل، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث الكثير من متابعي كرة القدم العالمية عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، حيث سنعرض على حضرتكم ترددات القنوات الناقلة لمباراة الريال والبايرن مجاناً عبر الكثير من الأقمار الصناعية المختلفة.

وهناك البعض الأخر يريد مشاهدة المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك عبر القنوات الإثيوبية الرياضية، والتي نقلت بعض مباريات البطولة من قبل، وسف نضع لكم ترددات القنوات الإثيوبية الرياضية، والتي من المحتمل أن تنقل مباراة الريال والبايرن يوم غد الثلاثاء، وهي:

تردد قناة ETV

تردد قناة EBC الإثيوبية

وسنواصل متابعة المزيد من القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ بشكل مجاني في جميع الأقمار الصناعية، ووضعها لحضرتكم عبر المقال، حيث نهدف عبر موقع نجوم مصرية لتوفير وسائل الراحة وتوفير كافة المعلومات التي يحتاجها متابعينا في كل مكان.



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