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بعد الفوز على دجلة..

سموحة يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر

الرياضة

سموحة
سموحة

أمير سعد

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المصريون

سموحة

وادى دجلة

تأهل فريق سموحة إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على وادي دجلة بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن مباريات ربع نهائي للبطولة.

وشهد اللقاء سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على منطقة وسط الملعب ومجريات اللعب، وهدد كلاهما مرمى الآخر بأكثر من كرة خطرة، واستمر الفريقين في لعب الشوطين الإضافيين والتي انتهت بالتعادل السلبي، ومن ثم تم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي فاز بها فريق سموحة بنتيجة 1/3.

وسجل ثلاثية سموحة كلًا من ياسر إبراهيم وحسام حسن، وإسلام صالح، فيما سجل هدف دجلة الوحيد السيد سالم.

بتلك النتيجة تأهل سموحة لمواجهة فريق الأسيوطي، الذي حقق أكبر مفاجأة في البطولة حتى الآن بالإطاحة بالأهلي بطل المسابقة، في حين ينتظر الإسماعيلي الفائز من مواجهة الغد بين الزمالك والإنتاج الحربي.

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