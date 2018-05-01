أزمة داخل حزب «مستقبل وطن» بسبب «من أجل مصر»

01 مايو 2018 - 09:16 م

فيما يبدو أنها بوادر أزمة داخل حزب "مستقبل وطن" بشأن الاندماج مع "جمعية من أجل مصر"، أعلن عدد من أعضاء الحزب رفضهم لفكرة الاندماج.





وقال أعضاء الحزب، عبر صفحاتهم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "إنه نظرًا لما تعرض له الحزب وقياداته من ضغوط قوية، ومعاملة نراها غير منصفة من قيادات حملة من أجل مصر، ومحاولة انتشال طموح الشباب الوطنى المخلص قيادات من عهود سابقة أفسدت السياسة والاقتصاد المصري، نرفض فكرة الاندماج من الأساس".





وطالب أعضاء بالجمعية العمومية، نواب الحزب وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس حزب مستقبل وطن، بعدم اتخاذ القرار إلا بعد عرضه على أعضاء الحزب.





من جانبه، قال النائب محمود عبده حسين، عضو مجلس النواب عن "حزب مستقبل"، إنه لم تحسم حتى الآن قضية اندماج حزب "مستقبل وطن" مع "جمعية من أجل مصر"، وما تزال المشاورات جارية بهذا الشأن.



وأضاف لـ "المصريون"، أن "قرار الاندماج هو قرار جماعي داخل حزب ويستلزم موافقة الجمعية العمومية للحزب والأمانة العامة للحزب ثم رئيس الحزب".