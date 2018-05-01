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ضبط "شيخ بلد" يعرض رشوة على موظف كنترول بإعدادية المنيا

قبلي وبحري

مديرية امن المنيا
مديرية امن المنيا

جمال زكى

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أجهزة الأمن

شيخ بلد

محافظة المنيسا

امتحانت

رشة

ألقت أجهزة الأمن في المنيا، القبض علي شيخ بلد، عرض رشوة على رئيس كنترول الشهادة الإعدادية بأحد مراكز شمال المحافظة، نظير التلاعب في النتائج لصالح بعض طلاب قريته، مقابل دفع مبالغ مالية عن كل حالة علي حدة.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بتمكن الرائد أشرف  مطاريد رئيس مباحث الأموال العامة، من ضبط "ث-ا" 57 عامًا شيخ بلد، لأنه عرض رشوة مالية علي رئيس كنترول الشهادة الإعدادية قدرها 1600 جنيهًا، كاتفاق مبدئي، للتلاعب في نتيجة الشهادة الإعدادية لصالح عددًا من طلاب قريته، بحيث يتم رفع درجات الطالب الراسب مقابل 1500 جنيه، عن الطالب الواحد، ورفع درجات الطالب الضعيف حتى يتمكن من الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، مقابل 1000 جنيه عن الواحد.

وقد تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط المتهم وقائمة بأسماء الطلاب المقرر تزوير درجاتهم وأرقام الجلوس الخاصة بهم، والمبلغ المالي المدفوع كمقدم اتفاق، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.


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