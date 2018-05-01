علاء مبارك: ما يحدث مع «صلاح» مهزلة

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علاء مبارك
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علاء مبارك

وصف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الأزمة الأخيرة التي يتعرض لها نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بـ"المهزلة"، لافتًا إلى أنها قد تحرم اللاعب من المشاركة في كأس العالم.

واشتعلت أزمة "صلاح"، بعد وضع صورة اللاعب علي طائرة المنتخب بجوار إحدى شركات الاتصالات المنافسة للشركة المتعاقد معها.

وقال "علاء"، في حساب منسوب له على موقع "تويتر": "محمد صلاح لاعب موهوب وخلوق نجم ليفربول ومنتخب مصر وأصبح من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم وأفضل سفير لمصر".

وأضاف: "صلاح يتعرض اليوم إلي ضغط نفسي وعصبي كبير وهو في قمة تألقه في أقوي دوري لكرة القدم! يا تري من المسؤول عن هذه المهزلة التي يتعرض لها والتي قد تحرمنا من وجوده في كأس العالم!".


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