  • الثلاثاء 01 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:41 م
بحث متقدم
بايرن ميونخ

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

علاء مبارك

علاء مبارك: ما يحدث مع «صلاح» مهزلة

بنامج إيران النووي (أرشيفية)

كيف اخترق «الموساد» منشأة نووية إيرانية؟

سد النهضة

هكذا ترد مصر على نشر قوات إثيوبية سودانية مشتركة

زينب الغزالي

«حضور للرؤى والمنامات».. وغياب لـ«الرؤية والمصارحات»

إبراهيم عيسى

إنهاء التعاقد بين قنوات «ON» وإبراهيم عيسى

المغرب وإيران

المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران ويطرد السفير

أبوشقة

الوفد يقود ائتلافًا موازيًا لـ «دعم مصر» بالبرلمان

كمال الهلباوي

«الهلباوي» مُهدد بالأشغال الشاقة المؤبدة

خيرى رمضان ورشا نبيل

هذا ما يتقاضاه خيري رمضان ورشا نبيل من «ماسبيرو»

الأمم المتحدة: نصف مليون روهنجي يعانون التهميش بأراكان

عرب وعالم

مسلمى الروهينجا
مسلمى الروهينجا

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الحرب حرمت 2.8 مليون طفل سوري من التعليم

#

قوات بشار إذ ترهب فريق التحقيق الأممي

#

أمريكا: لن نغادر سوريا حتى نحقق 3 أهداف

#

الأمم المتحدة: 10 سنوات لإزالة الألغام في العراق

الأمم المتحدة

أراكان

التهميش

روهنجا

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف مليون روهنجي في ولاية راخين (أراكان) لا يزالون يعانون من "التهميش والتمييز".

وأوضحت أن بينهم 130 ألف رجل وامرأة وطفل محاصرين في ظروف مروعة في المخيمات.

جاء ذلك مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الثلاثاء، بمقر المنظمة في نيويورك.

وأوضح المتحدث أن "هناك قيوداً مفرطة على حرية تنقل هؤلاء الأشخاص، مما يحول بشكل كبير دون وصولهم إلى الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وسبل العيش"، مشددًا على ضرورة تغيير الوضع الراهن إذا كان نتوقع عودة اللاجئين (من بنجلاديش) بشكل معقول".

كما طالب بتقديم الدعم المالي للاجئي الروهنجيا في بنجلاديش، لاسيما مع الاستعداد لموسم بداية هطول الأمطار والأعاصير.

وأشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي تبلغ قيمتها 951 مليون دولار، ولم يتم تغطيتها حتى الآن سوي بنسبة 10% .

كما تطرق "حق" إلي الوضع في ولاية "كاشين"، وقال إن 5 آلاف شخص نزحوا، منذ مطلع إبريل الماضي، جراء تصاعد القتال بين الحكومة وجيش استقلال كاشين".

وحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وإنهاء العنف.

وأشار إلى أن وفد مجلس الأمن الدولي يواصل زيارته إلي ميانمار، مشيراً إلى أنه تفقد قريتين بولاية راخين، كما التقى ببعض العائدين إلى الولاية.

وبحسب معطيات الأمم المتحدة، فر نحو 700 ألف من الروهنجيا من ميانمار إلى بنغلادش، بعد حملة قمع بدأتها قوات الأمن في ولاية أراكان (راخين) في 25 أغسطس 2017، ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها "تطهير عرقي".

وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنجيا، وذلك حتى 24 سبتمبر 2017، بحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

#إحنا_آسفين_يا_صلاح

حسام فتحي

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. ريال مدريد يتعادل مع بايرن ميونخ 1/1
» زوجتي أصبحت برحم مع إيقاف التنفيذ!!
» الأمم المتحدة: نصف مليون روهنجي يعانون التهميش بأراكان
» سموحة يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر
» ترامب: موعد لقائي مع زعيم كوريا الشمالية يعلن خلال أيام
» دراسة: هذه فرص مصر في الفوز بكأس العالم
» «الطاقة الذرية»: لا مؤشر على تطوير إيران قنبلة نووية
» مقتل كبير السلفية المصرية فى فتنة «اقتحام الحرم»
» أب يغسل عاره ويقتل ابنته ويسلم نفسه للشرطة
» تحركات خليجية عاجلة بعد قرار المغرب بشأن إيران
» موعد انتهاء العاصفة الترابية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة