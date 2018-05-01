» الأمم المتحدة: نصف مليون روهنجي يعانون التهميش بأراكان

01 مايو 2018 - 09:25 م

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف مليون روهنجي في ولاية راخين (أراكان) لا يزالون يعانون من "التهميش والتمييز".

وأوضحت أن بينهم 130 ألف رجل وامرأة وطفل محاصرين في ظروف مروعة في المخيمات.

جاء ذلك مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الثلاثاء، بمقر المنظمة في نيويورك.

وأوضح المتحدث أن "هناك قيوداً مفرطة على حرية تنقل هؤلاء الأشخاص، مما يحول بشكل كبير دون وصولهم إلى الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وسبل العيش"، مشددًا على ضرورة تغيير الوضع الراهن إذا كان نتوقع عودة اللاجئين (من بنجلاديش) بشكل معقول".

كما طالب بتقديم الدعم المالي للاجئي الروهنجيا في بنجلاديش، لاسيما مع الاستعداد لموسم بداية هطول الأمطار والأعاصير.

وأشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي تبلغ قيمتها 951 مليون دولار، ولم يتم تغطيتها حتى الآن سوي بنسبة 10% .

كما تطرق "حق" إلي الوضع في ولاية "كاشين"، وقال إن 5 آلاف شخص نزحوا، منذ مطلع إبريل الماضي، جراء تصاعد القتال بين الحكومة وجيش استقلال كاشين".

وحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وإنهاء العنف.

وأشار إلى أن وفد مجلس الأمن الدولي يواصل زيارته إلي ميانمار، مشيراً إلى أنه تفقد قريتين بولاية راخين، كما التقى ببعض العائدين إلى الولاية.

وبحسب معطيات الأمم المتحدة، فر نحو 700 ألف من الروهنجيا من ميانمار إلى بنغلادش، بعد حملة قمع بدأتها قوات الأمن في ولاية أراكان (راخين) في 25 أغسطس 2017، ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها "تطهير عرقي".

وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنجيا، وذلك حتى 24 سبتمبر 2017، بحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.