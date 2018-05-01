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الشوط الأول.. ريال مدريد يتعادل مع بايرن ميونخ 1/1

الرياضة

ريال مدريد وبايرن ميونخ
ريال مدريد وبايرن ميونخ

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بايرن ميونخ

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، بهدف لكل منهما، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "سانتياجو برنابيو"،  ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

افتتح جوشوا كيميش، التهديف مبكرا لصالح بايرن ميونخ فى الدقيقة الثالثة، وأدرك المهاجم الفرنسى كريم بنزيما التعادل لريال مدريد فى الدقيقة 11 من زمن المباراة.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من قمة الليلة إلى نهائى دورى أبطال أوروبا المقرر إقامته يوم 26 مايو الجارى، فى العاصمة الأوكرانية كييف، مع الفائز من مواجهة ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع روما الإيطالى، علما بأن الريدز حسم الذهاب لصالحه بنتيجة 5/2.

يذكر أن مباراة الذهاب التى جمعت بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، فى الأسبوع الماضى بملعب "أليانز أرينا"، انتهت بتفوق الفريق الملكى على نظيره البافارى بنتيجة 2 – 1.


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