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شذرات : حسام فتحي

ما انفكوا يتحدثون عن تفاصيل «صفقة القرن» التي يحصل بموجبها الفلسطينيون على قطعة من أرض الفيروز!! وكان آخر الكلم ما كشف عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما قال: «أرادوا إعطاءنا بعضا من سيناء من أجل أن نعيش هناك، ضمن قصة طويلة عريضة اسمها مشروع «غيورا آيلاند»، وحتى الآن يتكلمون عن ذلك».
وفي حديثه أمس الأول الاثنين في افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني قال الرئيس أبو مازن حرفيا: (وقت الرئيس محمد مرسي كانت موجودة يعطوننا بعضا من سيناء، شعبنا يدخل هناك ويعيش هناك، وهذا مشروع لتصفية القضية الفلسطينية وأنا قلت هذا الكلام صراحة للرئيس مرسي وهو قال لي: «موافق»)!!
هل بعد قول الرئيس الفلسطيني تشكيك؟
..فليصمت المشككون ويدعوا جيشنا يستكمل تحرير سيناء من الإرهاب.. ولندعوا حكومتنا الرشيدة لتنفيذ خطة تنمية ارض الفيروز وتعميرها وزرع «شاب» مصري في كل متر من أرضها الطاهرة حتى تثبت جذور الآباء، وتتشابك فروع الأبناء وتثقل ثمار الأحفاد، فلا يحلم طامع في شبر من رمال أرضها، ولا يفكر واهم في استغلال خواء فضائها..
إن تكلفة تنمية سيناء تقدر بحوالي 275 مليار جنيه، ولابد ان يتم الاسراع بتوفيرها حتى لا تتوقف حركة التعمير والتنمية يوما واحدا، ولا أعتقد أن الدولة ستتباطأ في تنفيذ مخطط التنمية، خاصة ونحن نرى كل يوم وكل ساعة خيرة أبناء مصر يضحون بأرواحهم ودمائهم وأغلى ما يملكون لاستكمال تطهير أرض الفيروز من الإرهاب الأسود.
حافظوا على سيناء التي كلم الله فيها سيدنا موسى وعبرها سيدنا إبراهيم ومريم العذراء حاملة سيدنا عيسى، وارتوت حبات رمالها بدماء أطهر أبناء المحروسة.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

www.hossamfathy.net
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