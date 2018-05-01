» ماكينه تلتهم ذراع عامل وتتسبب فى وفاتة بالمحلة

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مستشفى المحلة

مصنع

مركز المحله

ماكينه


لقي عامل بمصنع كرتون بقرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية مصرعه، داخل المصنع، إثر تعرضة للاصابة اثناء قيامه
بالعمل باحدي الماكينات بالمصنع.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اخطارا من مأمور مركز المحلة عن ورود بلاغ يفيد بمصرع عامل داخل مصنع كرتون بعد تعرض زراعة للاصابة بالغة داخل احدي الماكينات ولفظ انفاسه الاخيره فى الحال.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مركز المحلة وكشفت التحريات ان المجنى عليه يدعى " ا ص غ " 19 عاما عامل مقيم بقرية ميت الليت واثناء قيامه بالعمل علي الماكينه قامت بالتهام ذراعة واحدثت به اصابة بالغه اودت بحياته في الحال. 

تم نقل الجثة الى مستشفى المحلة العام وحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابه العامه للتحقيق. 

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