البيت الأبيض ينفي توتر علاقة كبير موظفيه مع ترامب

01 مايو 2018 - 11:11 م

نفى البيت الأبيض، توتر العلاقة بين كبير موظفيه، جون كيلي والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تقرير نشرته شبكة "ان بي سي"، كشف أن كيلي وصف ترامب بـ"الأحمق".



جاء ذلك في أول رد للبيت الأبيض على هذا التقرير، ضمن المؤتمر الصحفي للمتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، التي أكدت أن علاقة ترامب وكيلي جيدة، وأنهما يشتغلان معا لخدمة الولايات المتحدة، فيما وصفت مثل هذه التقارير بـ"الزائفة".



واعتبرت ساندرز أن "هناك عدد من التقارير التي تستهدف موظفين يشتغلون إلى جانب الرئيس".



وفيما يخص، الموقف الأمريكي من التطورات التي يعرفها الملف النووي الإيراني، جددت ساندرز التأكيد أن الرئيس ترامب لا يزال يعتقد أن الاتفاق الذي وقع مع إيران كان "من أسوأ الصفقات وأنه لم يتوجب التوقيع عليه في الأساس".



وحملت ساندرز مسؤولية التوقيع على هذا الاتفاق للإدارة الأمريكية السابقة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في هذا السياق "نعتقد أن الخطأ الأكبر الذي ارتكب كان تحت إدارة (باراك) أوباما من خلال الدخول إلى الاتفاق في المقام الأول".



ورفضت المتحدثة باسم الأبيض، الكشف عن موعد إصدار الرئيس الأمريكي لقراره النهائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني.



وتابعت ساندرز، القول إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بعد الوثائق والمعطيات التي نشرتها حول النووي الإيراني.



أما بخصوص قرار واشنطن إرجاء قرار فرض رسوم جمركية جديدة على الصلب والألومنيوم، القادم من كل من دول الاتحاد الأوروبي وكندا والمسكيك لمدة ثلاثين يوما، قالت ساندرز إن هذا القرار جاء من أجل إعطاء مهلة للمفاوضات "ونتمنى الوصول لنتيجة ترضي جميع الأطراف".



وتوقعت ساندرز انتهاء المفاوضات حول هذه الرسوم الجمركية قبل شهر.



وبشأن القمة الأمريكية الكورية الشمالية،ذكرت ساندرز، أنه سيتم الإعلان عن مكان وموعد انعقادها قريباً.

