» بالفيديو.. الريال ينتزع بطاقة العبور إلى نهائي الأبطال

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الرياضة

ريال مدريد وبايرن ميونخ
ريال مدريد وبايرن ميونخ

المصريون ووكالات

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تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء، إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتعادل ريال مدريد مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بهدفين لكل منهما في إياب نصف نهائي البطولة القارية.
وجاء تأهل الملكي للنهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين لهدف.
بذلك، ينتظر ريال مدريد في النهائي الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي التي ستقام غدًا الأربعاء.
دخل البافاري اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة الثالثة عن طريق جوشوا كيميج.
ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، ففي الدقيقة 11 نجح الفرنسي كريم بنزيما في إدراك التعادل لتزداد الإثارة في شوط المباراة الأول.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وأربك الريال حسابات الضيوف بتسجيله للهدف الثاني إثر خطأ من حارس البايرن، حيث نجح بنزيما في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 46.
لم يدب اليأس في نفوس لاعبي بايرن ميونيخ، وكثفوا من هجماتهم وتمكن الكولومبي جيمس رودريغيز في إحراز التعادل في الدقيقة 63.
وشن لاعبو البافاري هجمات متتالية في رحلة بحث عن الهدف الثالث والتأهل للنهائي إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، لينتزع الملكي بطاقة العبور للنهائي. 


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