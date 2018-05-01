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السعودية : ندين بشدة التدخلات الإيرانية في المغرب‎

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المصريون ووكالات

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أفاد مصدر سعودي أن المملكة تقف إلى جانب المغرب في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدته.
وعبر المصدر مسؤول في وزارة الخارجية، عن وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة المغربية في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها.
وأضاف المصدر، أن حكومة المملكة تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيات حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة " البوليساريو " بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية.
وقال المصدر إن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في كل ما يضمن أمنها واستقرارها، بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران.
وكانت قطيعة دبلوماسية قد وقعت بين المغرب وإيران بسبب ملف الصحراء الغربية، ما أدى إلى قطع المغرب علاقتها مع إيران. 
وتعود أسباب القرار المغربي بقطع العلاقات مع #إيران وغلق السفارة وطرد السفير، بحسب وزير الخارجية ناصر بوريطة، إلى دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، وقيام ميليشيات حزب الله اللبناني التابع لإيران بتدريب عناصر من جبهة البوليساريو.
واتهمت الرباط إيران بإرسال أسلحة إلى جبهة البوليساريو عبر سفارتها بالجزائر.
واستدرك المسؤول المغربي الموقف، وربط قرار قطع العلاقات المغربية الإيرانية، بالخلافات الثنائية، وأنه لا علاقة له بالتطورات في الشرق الأوسط.

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