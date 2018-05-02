» بالفيديو.. قصة عم سعيد الذي فجر مواقع التواصل

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عم سعيد
عم سعيد

المصريون ـ متابعات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة عم سعيد، عامل نظافة، قرأ أكثر من 12 ألف كتاب من مختلف ثقافات العالم، كما تمكن من إجادة ثلاث لغات وهي الإنجليزية والروسية والفرنسية بجانب إلى استطاعته إلقاء الشعر العامي والفصحى بطلاقة.

وعم سعيد هو أحد العاملين في تنظيف مخلفات المارة في شوارع مصر القديمة وبالتحديد شارع المعز لدين الله الفاطمي، يبلغ من العمر 57 عاما وقام بتعليم نفسه بنفسه دون الالتحاق بالمدارس والجامعات، بعد أن رفض أهله إكماله التعليم لظروف خارجة عن إرادتهم.

ولاقت قصة عم سعيد رواجا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل، وأشادوا بعامل النظافة الذي استطاع أن يقهر الظروف وقرر أن يعيش كما أراد وليس كما أرادت الظروف.

وقالت الأكاديمية والكاتبة المصرية، الدكتور داليا سعودي، في تدوينة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "توقفتُ بكثير من الأسى أمام نموذج عم سعيد، عامل النظافة المصري الذي قرأ 12ألف كتاب، و يستشهد بمحفوظ و فرويد و ?يرچينيا وولف، و ينشد الأشعار و الأزجال.. وخرجتُ باستنتاج مفاده أن في بلادنا وحدها الرجل المناسب ليس في المكان المناسب !"

فيما قال زيد الحمداني "عم سعيد ، 57 سنة ، عامل نظافة مصري ، يتحدث اربع لغات ؛ العربية والإنجليزية والروسية والفرنسية ،  وقرأ ما يزيد عن العشرة آلاف كتاب ، ويطمح لزيادة هذا العدد".

وتابع "وكأني أسمعه يقول قولَ الطغرائي: تقدمتني أناسٌ كان شوطهم ***  وراء خطوي إذ أمشي على مهلِ".

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