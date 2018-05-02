بالفيديو.. الحاجة سعدية تكشف كواليس الإفراج عنها

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الحاجة سعدية
الحاجة سعدية

المصريون ـ متابعات

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السلطات السعودية تُقرر الإفراج عن«الحاجة سعدية»

طالبت الحاجة سعدية، ضحية العمرة المزيفة، بمحاكمة الشخص الذي تسبب في مرور حقيبة المخدرات التي كانت تحملها من مطار القاهرة مما تسبب في سجنها في السعودية.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الثلاثاء: «الناس عاملوني في السجن معاملة جيدة، لكن اللي كان تعبني إني كنت لوحدي، بس ينفع أبقى ست كبيرة ويتقفل عليها بالأقفال 40 يومًا».
وأضافت: «أول ما عرفت أن الحقيبة اللي معايا فيها مخدرات لطمت على وشي، وأغمي عليا، حسبي الله ونعم الوكيل، أدخل السجن على آخر الزمن، ده أنا بخاف من عربية السجن لما بتمشي في الشارع، والله لو أخويا لو إداني شنطة أوصلها لمكان تاني، مش هعمل كده على اللي أنا شوفته اليومين دول».
ولفتت إلى أن مدير السجن كان يأتي لها الطعام بنفسه لكي تفطر، معقبة: «كان بيقولي أنا عارف أنك مظلومة، بس لازم نستكمل الإجراءات».
ووجهت حديثها للشخص الذي تسبب في سجنها، قائلة: «تشيلني بلاوي يا شيطان، أبقى ست كبيرة كده وتدخلني السجن على آخر أيامي، يخربيتك يا شيطان، أنا كنت هقطع شرايين إيدي، وبعد كده استغفرت ربنا».
ووجهت الشكر للسفارة المصرية على ما قامت به من جهد في الإفراج عنها، مضيفة: «الحمد لله، المظلوم بيلاقي دايمًا اللي بينصره».
وتابعت: «الحمد لله عملت العمرة، كده رضا، الحمد لله، والله السفارة المصرية والسعودية ما سبونيش من أول ملك السعودية للرئيس السيسي، ربنا ينجيهم».

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