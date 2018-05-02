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متحدث "التعليم":

هذه حقيقة الاستغناء عن معلمين في نظام التعليم الجديد

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن التغيير سيتم على المنظومة التعليمية بالكامل، مضيفا: "المنتج التعليمي الحالي صفر، والجميع راض على المنظومة التعليمة الحالية".
وأوضح "خيري" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المناهج بداية من "kg 1" تحث الطالب على التفكير وتعلم للغات، موضحا أن التغيير سيكون من شهر 9 القادم، وسيكون التغيير فى الفكر التعليمي بمرحلة رياض الأطفال، مشيرا إلى أن هناك 55 ألف مدرسة تعليمية فى مصر.
وأضاف أن عدد المدارس التجريبية في مصر 850 مدرسة، متابعا: " هناك جيوش تعمل على المنظومة الجديدة".


ونوه أن الطالب في النظام الجديد من الـ kg1 حتى نهاية الابتدائية لن يتعرض لامتحانات وإنما إلى التقييم لمعرفة قدرته على الفهم، مضيفا: "هذه المنظومة تمنع الدروس الخصوصية وترجع مهمة المعلم في المدرسة بالحوار"، مؤكدا أنه لن يتم الاستغناء عن أى معلم في النظام الجديد.

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