هذه حقيقة الاستغناء عن معلمين في نظام التعليم الجديد

02 مايو 2018 - 12:57 ص

أكد الإعلامي أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن التغيير سيتم على المنظومة التعليمية بالكامل، مضيفا: "المنتج التعليمي الحالي صفر، والجميع راض على المنظومة التعليمة الحالية".



وأوضح "خيري" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المناهج بداية من "kg 1" تحث الطالب على التفكير وتعلم للغات، موضحا أن التغيير سيكون من شهر 9 القادم، وسيكون التغيير فى الفكر التعليمي بمرحلة رياض الأطفال، مشيرا إلى أن هناك 55 ألف مدرسة تعليمية فى مصر.



وأضاف أن عدد المدارس التجريبية في مصر 850 مدرسة، متابعا: " هناك جيوش تعمل على المنظومة الجديدة".









