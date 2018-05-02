  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:03 ص
بحث متقدم
الطيب

الإمام الأكبر: الأزهر الآن هو طوق نجاة للعالم كله

سد النهضة

"أديب" يكشف تطورات جديدة بشأن ملف سد النهضة

الحاجة سعدية

بالفيديو.. الحاجة سعدية تكشف كواليس الإفراج عنها

أرشيفية

خبير يكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء

كلوب

تصريحات جديدة ومثيرة لـ"كلوب" عن محمد صلاح

عمرو أديب

تعليق صادم لـ"أديب" بشأن المصالحة مع "الإخوان"

مايك بومبيو

لماذا تجاهل وزير الخارجية الأمريكي الجديد القاهرة؟

علاء مبارك

علاء مبارك: ما يحدث مع «صلاح» مهزلة

زينب الغزالي

«حضور للرؤى والمنامات».. وغياب لـ«الرؤية والمصارحات»

إبراهيم عيسى

إنهاء التعاقد بين قنوات «ON» وإبراهيم عيسى

زيدان : ريال مدريد لا يعرف الاستسلام

الرياضة

زيدان
زيدان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. الريال ينتزع بطاقة العبور إلى نهائي الأبطال

#

ريال مدريد يفاوض لاعب عربي بديلًا لـ«صلاح»

#

إصابة "إيسكو" تربك حسابات "الريال" أمام "البايرن"

#

«زيدان» يحث جماهير الريال على تشجيع غير مسبوق أمام بايرن

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني إن فريقه لا يعرف الاستسلام وذلك بعدما انتزع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وجاءت تصريحات زيدان بعد اجتيازه فريقه لبايرن ميونيخ الألماني والتعادل معه بهدفين لكل منهما في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، الثلاثاء، والتأهل على إثرها للنهائي بعدما حقق الفوز ذهابًا بهدفين لهدف.
وفي تصريح تليفزيوني، الثلاثاء، أكد زيدان "الريال يملك أمرًا خاصًا به، وهو كونه لا يستسلم أبداً".
وأضاف "الشوط الأول لم يكن الأفضل بالنسبة لنا، لكن في الشوط الثاني قدمنا مستوى جيد للغاية".
وأوضح زيدان "في دوري الأبطال لا يمكنك تحقيق شيء دون معاناة ، و ذلك ما حصل اليوم".
وأشار "لم نفز بعد بدوري الأبطال، اليوم تأهلنا للنهائي فقط، نعم علينا أن نحتفل بالأمر، لكن علينا أن نقدم كل شيء للفوز بالبطولة مرة أخرى".
وأشاد بمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما قائلًا "سعيد لبنزيما فهو اليوم حقق ما سعى إليه و هو تسجيل الأهداف، حتى في حال لم يسجل لن يغير ذلك حقيقة كونه يقوم بعمل كبير".
كما نال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس قسطًا من الإشادة قائلًا "نحن سعداء بما يقدمه نافاس، معادن الرجال دائمًا ما تظهر في مثل تلك الأوقات".
وتأهل الريال للنهائي القاري للمرة الثالثة على التوالي والسادسة عشر في تاريخه. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب": هذا هو موعد حواري مع محمد صلاح
» بالفيديو.. قصة عم سعيد الذي فجر مواقع التواصل
» هكذا ترد مصر على نشر قوات إثيوبية سودانية مشتركة
» السعودية : ندين بشدة التدخلات الإيرانية في المغرب‎
» المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران ويطرد السفير
» بالفيديو.. الريال ينتزع بطاقة العبور إلى نهائي الأبطال
» «المترو»: مد ساعات التشغيل في شهر رمضان
» كيف اخترق «الموساد» منشأة نووية إيرانية؟
» «صلاح»: هذا اللاعب مثلي الأعلى
» زوجتي أصبحت برحم مع إيقاف التنفيذ!!
» مقتل كبير السلفية المصرية فى فتنة «اقتحام الحرم»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة