زيدان : ريال مدريد لا يعرف الاستسلام

02 مايو 2018 - 01:02 ص

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني إن فريقه لا يعرف الاستسلام وذلك بعدما انتزع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وجاءت تصريحات زيدان بعد اجتيازه فريقه لبايرن ميونيخ الألماني والتعادل معه بهدفين لكل منهما في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، الثلاثاء، والتأهل على إثرها للنهائي بعدما حقق الفوز ذهابًا بهدفين لهدف.



وفي تصريح تليفزيوني، الثلاثاء، أكد زيدان "الريال يملك أمرًا خاصًا به، وهو كونه لا يستسلم أبداً".



وأضاف "الشوط الأول لم يكن الأفضل بالنسبة لنا، لكن في الشوط الثاني قدمنا مستوى جيد للغاية".



وأوضح زيدان "في دوري الأبطال لا يمكنك تحقيق شيء دون معاناة ، و ذلك ما حصل اليوم".



وأشار "لم نفز بعد بدوري الأبطال، اليوم تأهلنا للنهائي فقط، نعم علينا أن نحتفل بالأمر، لكن علينا أن نقدم كل شيء للفوز بالبطولة مرة أخرى".



وأشاد بمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما قائلًا "سعيد لبنزيما فهو اليوم حقق ما سعى إليه و هو تسجيل الأهداف، حتى في حال لم يسجل لن يغير ذلك حقيقة كونه يقوم بعمل كبير".



كما نال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس قسطًا من الإشادة قائلًا "نحن سعداء بما يقدمه نافاس، معادن الرجال دائمًا ما تظهر في مثل تلك الأوقات".

