10 أرقام لريال مدريد ونجومه بعد التأهل لنهائي الأبطال

02 مايو 2018 - 01:06 ص

حقق فريق ريال مدريد الإسباني ولاعبوه، الثلاثاء، 10 أرقام بعدما اجتاز عقبة بايرن ميونيخ الألماني وتأهل على إثرها إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:







1ـ كريستيانو رونالدو لعب المباراة رقم 152 في دوري أبطال أوروبا ليتخطى بذلك رقم تشافي هيرنانديز (151 مباراة)، وأصبح ثاني لاعب في قائمة الأكثر ظهوراً في البطولة بعد إيكر كاسياس (167 مباراة).

2ـ أصبح ريال مدريد أول ناد يصل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة السادسة عشر في تاريخه.

3ـ الريال أول فريق يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية في مناسبتين مختلفتين.

4ـ لم يخسر الريال في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال منذ عام 2016.

5ـ بهدفي اليوم، أصبح كريم بنزيما أكثر لاعب فرنسي تسجيًلا للأهداف في دوري الأبطال برصيد 55 هدفًا.

6ـ سجل بنزيما للمرة الأولي في دور خروج المغلوب لدوري الأبطال منذ فبراير/ شباط 2014 أمام شالكة الألماني.

7ـ بنزيما هو أول لاعب فرنسي يسجل ثنائية في مباراة نصف نهائية في تاريخ دوريى أبطال أوروبا.

8ـ سجل ريال مدريد للمباراة رقم 42 على التوالي في ملعبه "سانتياغو برنابيو" في دوري الأبطال.

9ـ أصبح الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس الريال، هو الأكثر تصدياً للكرات عبر تاريخ مباريات ريال مدريد في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، بواقع 8 تصديات.