تركي آل الشيخ يصدم حسام البدري بمفاجأة غير متوقعة

02 مايو 2018 - 07:30 ص

أعلن المستشار تركي آل الشيخ - الرئيس الشرفي للنادي الأهلي - عن استعداده لدعم الفريق بجهاز فني عالمي ، ليأتي بديلًا للمدير الفني الحالي حسام البدري .



وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"تويتر" : "بعد الخسارة التي تعرض لها النادي الأهلي وخروجه من كأس مصر ، أعلن عن استعدادي بدعم فريق القلعة الحمراء بجهاز فني عالمي ولاعبين أجانب على مستويات عالية وبما يليق بتاريخ القلعة لإعادة الفريق وتهيئته للدوري وبطولة أفريقيا للأندية الموسم القادم ومعسكر خارجي ".



وأضاف: "أدعو الجماهير الحمراء للوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية".



واستدرك : "يسرني أن أكون متواجدًا في القاهرة 14 مايو للعرض على المسؤولين مشروع القرن لنادي الأهلي والملعب".



