» رجل يمسك امرأة من شعرها لمنعها من السقوط من الدور الثاني

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رجل يمسك امرأة من شعرها

فشل رجل سنغافوري في إنقاذ امرأة بعد سقوطها من الطابق الثالث ، بينما كان هو في الطابق الثاني حيث أمسكها من شعرها إلا أن محاولته باءت بالفشل .

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن محاولة الرجل بعدم سقوطها على الأرض فشلت بسبب ما قال إنه طعام دسم كان على يده، الأمر الذي أفقده السيطرة عليها، ليفلتها، وتسقط مصابة على الأرض.

وذكرت أن السيدة، التي يظن أنها عاملة منزلية، كانت تحاول إصلاح حبل غسيل في الطابق الثالث من المبنى في بلدة تامبينيس عندما سقطت.

واستطاع الرجل الساكن في الطابق الثاني رؤيتها وهي تسقط، ليتمكن من التقاطها من شعرها، لكن يبدو أنه فقد قبضته لتسقط على الأرض.

وأوضح الرجل، في تصريحات صحفية، أن السيدة انزلقت من بين يده لأنه كان يتناول طعاما دسما، وكانت يده زلقة.

وسقط السيدة مغشيا عليها، فيما لم ترد تفاصيل بشأن حالتها الصحية.

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