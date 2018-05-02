صلاح: هذه الذكرى تطاردني قبل وصولي لنهائي دوري الأبطال

02 مايو 2018 - 08:21 ص

عبر النجم المصري محمد صلاح عن مشاعره فيما يتعلق بحصول فريقه ليفربول على دوري أبطال أوروبا إذا تمكن من خطي عقبة روما والوصول للنهائي ، مؤكدًا أن ذكراه بينما كان طفل في العاشرة تطارده أثناء لعبه في هذه البطولة الكبرى.



وقال صلاح في حواره مع قناة أون إي والذي عرض جزء منه يوم الثلاثاء: "الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مثل الحلم، أتذكر نفسي دائما حين كنت أبلغ من العمر 10 سنوات في منزلي وأشاهد مباريات دوري الأبطال".



وأضاف "احساسي يختلف تماما حين أفكر في رؤية الجماهير المصرية لما وصلت إليه في دوري الأبطال"



وواصل "الآن الناس في مصر تشاهدني على شاشات التليفزيون وتقول هذا اللاعب من بلادنا وأعطانا الأمل، وهذا أكثر ما يسعدني".





وأوضح الدولي المصري "لعبت ضد ريال مدريد وبايرن ميونيخ من قبل وأعلم صعوبة الفوز على أي منهم، ولكنني أفكر أولا في عبور روما".

وكشف الإعلامي عمرو أديب الذي أجرى الحوار مع نجم ليفربول عن انخراط عائلة محمد صلاح في البكاء داخل ملعب أنفيلد أثناء تألقه أمام روما.