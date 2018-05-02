وصول حاملة البضائع وادى سفاجا على متنها 63 ألف طن قمح روسى

02 مايو 2018 - 08:50 ص

رفعت إدارة ميناء سفاجا البحرى حالة الطوارئ فجر اليوم الأربعاء، لوصول سفينة البضائع وادى سفاجا على متنها 63 ألف طن قمح روسى.



وقامت إدارة الحجر الزراعى بالاستعداد لفحص شحنة القمح وخلوها من الشوائب والحشرات قبل تفريغها بصومعة ميناء سفاجا وتوزيعها على مطاحن محافظات الجمهورية .