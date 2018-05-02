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السكة الحديد للمواطنين: "هنريحكم في شهر رمضان"

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المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد
المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد

إيمان هاني

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أكد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه خلال شهر رمضان سيتم تعديل جداول وجه البحري لكي يفطر المواطنون في بيوتهم ويتسحرون.

وقال في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "تن"، لدينا لجان تفتيش على مستوى الجمهورية على الشبابيك، وأنه يحدث تنقلات لشبابيك التذاكر ومسئولي المحطات في رمضان، وأن الشرطة تقوم بالتعاون معنا.

وأضاف أن هناك تكثيفًا للرقابة على شبابيك التذاكر في إطار الاستعداد لشهر رمضان، وسنوفر القطارات المكيفة خاصة أن القطارات هى الأقل سعرًا بالنسبة للمواصلات الأخرى، ونعمل على إراحة المواطنين، متابعًا: "هنريحكم في شهر رمضان".



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